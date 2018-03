Forno di un laboratorio di pasticceria a fuoco, devono intervenire i pompieri | FOTO

Poco dopo le 17.15 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martiri di Marzabotto a Mestre per l’incendio di un forno all’interno di laboratorio di pasticceria e prodotti da panetteria. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi con due squadre, hanno spento l’incendio, che ha coinvolto oltre il forno anche altro materiale depositato all’interno del laboratorio. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento, evacuazione dei fumi e emessa in sicurezza della struttura sono in fase di ultimazione.