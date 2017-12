Giaciglio a fuoco nello stabile base dei senzatetto, intervengono i vigili del fuoco

Non la prima volta che accade e anche in questo caso, per fortuna, le proporzioni dell'intervento dei vigili del fuoco è stato di proporzioni minime. Fatto sta che il problema rimane: verso le 17 di domenica pomeriggio, infatti, una squadra dei pompieri si è dovuta portare in via della Pila a Marghera, più o meno all'altezza dell'intersezione con via Fratelli Bandiera, per del fumo e delle fiamme che alcuni passanti avevano segnalato provenire dall'interno dello stabile ex Inail. Una volta all'interno gli operatori del 115 hanno accertato che un giaciglio di fortuna, con tanto di materasso, aveva preso fuoco.

Nessuno all'interno

Per evitare che il rogo potesse allargarsi al resto della struttura sono immediatamente iniziate le operazioni di spegnimento, che si sono concluse in non molti minuti. Naturalmente al momento dell'arrivo dei pompieri all'interno dello stabile non c'era più nessuno: chi aveva causato l'incendio ha capito di averla fatta grossa e si è allontanato prima di ulteriori guai.