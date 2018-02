Divampa un incendio in una casa di Vigonovo: inquilini fuori, immobile sequestrato

L'immobile è stato ora posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti da parte del Niat, il Nucleo investigativo dei vigili del fuoco. Ancora non sono chiare infatti le cause di un incendio che è divampato poco dopo le 20 di giovedì in via San Francesco a Tombelle di Vigonovo: a un certo punto sarebbe stato udito uno scoppio, poi le fiamme si sono allargate velocemente.

Famiglie fuori

Interessata dal rogo una quadrifamiliare su due piani: gli inquilini sono stati indotti a uscire in fretta e furia mentre i pompieri, provenienti dal Veneziano e dal Padovano, hanno aggredito le fiamme per evitare che si estendessero all'intero immobile. L'incendio potrebbe essersi originato in un garage dove era parcheggiata un'auto, ma gli accertamenti sono ancora in corso, dunque non è possibile allo stato escludere alcuna opzione. Le operazioni dei pompieri sono durate per più di 3 ore.