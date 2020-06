Casa in fiamme, uomo e donna ustionati

Un incendio è scoppiato giovedì all'ora di pranzo all'interno di un garage in via Trento a Spinea e si è esteso all'abitazione. Il bilancio è di due feriti: un uomo che è stato accompagnato al Centro Grandi Ustioni di Padova dopo essersi ustionato mentre cercava di domare il rogo e una donna, ferita lievemente alle mani e portata al pronto soccorso di Mirano.

Le fiamme si sono sviluppate all'interno del garage intorno alle 12.50 per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con diverse squadre da Mira e Mestre con due autopompe, un'autobotte e un'autoscala. I pompieri hanno evitato che il rogo distruggesse l'intera casa. Nel pomeriggio verrà effettuato un sopralluogo per determinare da cosa abbiano avuto origine le fiamme. L'edificio risulta inagibile.