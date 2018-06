Ricovero attrezzi in fiamme, vigili del fuoco evitano che il rogo si estenda alla casa

Sono intervenuti poco dopo le 3 in via Villabona, per sanare le fiamme divampate da una baracca adibita a ricovero mezzi agricoli e giardinaggio. L'operazione risale alla notte tra venerdì e sabato: ci sono volute due squadre di pompieri provenienti da Mestre per spegnaere il rogo, evitando che le fiamme si estendessero anche all'abitazione attigua.

Cause al vaglio

Tutto il contenuto della baracca è andato completamente distrutto. Le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento completo delle fiamme sono terminate solo con le prime ore del giorno. Al vaglio le cause che avrebbero portato alle fiamme.