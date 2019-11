Inchiesta Fincantieri, i metalmeccanici di Marghera vogliono incontrare il governo

«Sfruttamento, sopraffazione, caporalato, corruzione». Su Fincantieri intervengono Michele Valentini segretario della Fiom Venezia e la Camera del Lavoro. Le indagini della magistratura procedono ma il sindacalista definisce «non più rinviabile» un confronto con il governo e con l'azionista di maggioranza, la Cassa Depositi e Prestiti. «Il modello organizzativo messo in atto dalla Fincantieri si fonda anche sullo sfruttamento dei lavoratori e sui ricatti occupazionali».

Gli appalti

Nel mirino del sindacato dei Metalmeccanici gli appalti. «Addetti al lavoro anche 14 ore al giorno, senza diritti e garanzie minime. Mangiare seduti sulle rotaie esterne al cantiere, e in condizione di assoluto degrado, per paghe, come dimostrato dalla magistratura, da fame. Sono soprattutto migranti, cittadini bengalesi e albanesi, costretti al silenzio e alla rassegnazione, pena la perdita del posto di lavoro e del permesso di soggiorno».

L'interrogazione

«Ho presentato un'interrogazione ai ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture, per chiedere che sia fatta piena luce sulla vicenda - scrive l'onorevole del Partito Democratico, Nicola Pellicani, chiedendo a sua volta un confronto immediato con l'esecutivo, l'azienda e i sindacati -. Le indagini hanno dimostrato come le aziende avrebbero pagato diverse tangenti, spesso con “paghe” mensili, ma anche con regali come computer e orologi, ai dirigenti Fincantieri, per aumentare le commesse o le ore rispetto a quelle pattuite per terminare un lavoro». Bisogna fare chiarezza e tutelare i lavoratori - dice - i reati emersi, tra cui sfruttamento, corruzione tra privati, dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture false, sono molto gravi».