Viaggio nell'isola lagunare dopo l'operazione shock della guardia di finanza: 8 vetrerie finite nel mirino per aver eluso al Fisco dal 2013 7 milioni di euro. Sono saltati fuori rolex, lingotti d'oro e somme enormi di denaro "nero". A chi finiva? "Dare allo Stato il 70 per cento pulito e io mi devo tenere il 30 lordo... Non tornano i conti", commenta a denti stretti un imprenditore del settore