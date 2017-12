Incidente tra due furgoni e un'auto ad Arino: un ferito lieve e 6 chilometri di coda

Una persona è rimasta lievemente ferita e una coda di 6 chilometri si è formata lungo la A4, venerdì pomeriggio, poco prima delle 15.20 vicino all’area di servizio di Arino, a causa di un incidente tra 3 mezzi, due furgoni e un’auto.

Corsia di sorpasso

Il fatto è avvenuto in corsia di sorpasso ed è stato risolto in poco tempo, grazie al pronto intervento dei soccorsi e di quattro mezzi degli ausiliari di Cav, che ha in gestione il tratto autostradale. Nonostante una corsia di marcia sempre aperta, a provocare gli incolonnamenti e rallentare la ripresa del regolare deflusso, nel tratto tra Padova est e il bivio A4-A57, sono stati alcuni curiosi in viaggio in direzione Trieste.