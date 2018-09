Incidente tra due auto lungo la A4 tra Preganziol e Martellago: ferite due persone

Alle 18.10 circa di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 lungo il passante di Mestre, tra i caselli di Martellago e Preganziol, in direzione Trieste (in comune di Mogliano Veneto), per un incidente tra due auto con due feriti. I pompieri, accorsi da Mestre, hanno subito messo in sicurezza le vetture di cui una rovesciata di traverso sulla carreggiata. Gli occupanti di questa auto sono stati presi in cura dal personale del Suem 118, per lievi ferite.

Sul posto, per tutti i rilievi di rito, è intervenuto il personale ausiliario dell’autostrada ed è giunta e la Polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Ancora comunque poco chiare le dinamiche di quanto avvenuto. Le vetture incidentate hanno occupato la corsia di marcia lenta, il traffico ne ha risentito solo marginalmente con qualche rallentamento. Sul posto hanno operato in presegnalazione e assistenza tre mezzi ausiliari di Cav, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società autostradale. La situazione è tornata alla normalità verso le 19.30.