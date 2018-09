Incidente fra mezzi pesanti in A4, almeno un ferito bloccato tra le lamiere

Alle 16.15 di martedì si è verificato un incidente con tre mezzi pesanti coinvolti in A4. Un tamponamento fra Portogruaro e Latisana, in direzione Trieste, con una persona ferita rimasta incastrata fra le lamiere. Soccorso dai sanitari del Suem 118, è stato trasportato in ospedale. Le operazioni di soccorso, così come lo spostamento dei mezzi incidentati, sono terminate dopo circa due ore. Disagi al traffico, inevitabili, con le code che hanno raggiunto i due i chilometri in entrata alla barriera Lisert.

Incidente in coda

Rimossi anche altri due veicoli, un mezzo pesante e un'automobile che si sono tamponati nella coda creatasi in seguito al primo incidente. Il secondo sinistro, con un ferito lieve, anche in questo caso già soccorso, si è verificato fra San Stino di Livenza e Portogruaro sempre in direzione Trieste.

Tratto chiuso

Chiusi il tratto autostradale, con uscita obbligatoria a Portogruaro, e quello in entrata in direzione Trieste. La situazione del traffico è stata resa più pesante anche per l'accumulo di mezzi pesanti, vista la ripartenza di tir e camion dopo il fermo della domenica.