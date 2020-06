Elicottero ultraleggero precipita, ferito il pilota

Poco dopo le 16.30 di sabato i vigili del fuoco sono intervenute in un campo di granturco nei pressi di via Valli Salici, a Caorle, per la caduta di un elicottero ultraleggero: ferito il pilota, che si è salvato per miracolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri, arrivati da Venezia con l'elicottero Drago 71, sono atterrati sul luogo dell'incidente e hanno estratto il pilota dalla cellula dell'ultraleggero. L'uomo è stato affidato alle cure del Suem 118 e trasferito in ospedale in eliambulanza, in gravi condizioni. Sono al vaglio dei carabinieri le cause dell'incidente.