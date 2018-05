Manovra errata all'aeroporto di Venezia, veicolo si schianta contro il finger: due feriti

Trambusto martedì pomeriggio all'aeroporto Marco Polo di Venezia per un incidente avvenuto in pista tra un pushback (uno di quei mezzi che aiutano le manovre degli aerei a terra) e un finger, struttura che permette ai passeggeri di salire a bordo. Non è chiara la dinamica dell'impatto, fatto sta che il piccolo veicolo si è schiantato con una certa forza, tanto che i vetri sono andati in frantumi. Lo riportano i quotidiani locali.

Oltre al conducente del pushback, sarebbe rimasto ferito anche uno dei passeggeri che stavano percorrendo in quel momento il finger per entrare in aereo. La polaria sta indagando per ricostruire quanto accaduto.