Incidente fra mezzo pesante e due auto in A4: diversi contusi e due ambulanze sul posto

Un mezzo pesante e due auto sono i mezzi coinvolti nell'incidente accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 16.30, sull'autostrada A4, all'altezza di San Stino di Livenza. Almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo i soccorsi, ma non in maniera grave, e sono state distribuite per accertamenti negli ospedali di Portogruaro e San Donà di Piave. Due ambulanze sono accorse sul posto, insieme alle forze dell'ordine. L'autostrada è rimasta parzialmente bloccata. L'impatto si è verificato in direzione Venezia.