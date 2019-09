Schianto in laguna: una barca contro una briccola, feriti gravi

Due ragazze canadesi ferite, una in modo grave, oltre al conducente della barca. È il bilancio di un grave incidente nautico avvenuto durante la notte nella laguna di Venezia. L'allarme è stato lanciato verso l'una, quando i tre si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni e Paolo. Il ragazzo, trentenne veneziano, ha spiegato agli operatori sanitari di avere avuto un incidente navale e poi ha affidato le due ragazze, di 30 e 21 anni, alle cure del personale. Dopodiché è fuggito.

Incidente in laguna

L'ospedale ha chiamato il 113, che ha inviato sul posto le volanti. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza delle ragazze, due turiste in vacanza a Venezia: le canadesi hanno spiegato ai poliziotti che il giorno prima avevano conosciuto tre gondolieri e avevano deciso di passare la serata con loro. Dopo cena uno dei tre le aveva portate a fare un giro e mentre andavano a forte velocità la barca era andata a sbattere contro una briccola.

Indagini, una denuncia

La ragazza più grande risultava avere una frattura della mascella e, a seguito del trauma cranico, le è stata riscontrata un’emorragia cerebrale per la quale è stata trasferita d’urgenza nel reparto rianimazione dell’ospedale dell’Angelo di Mestre. La sorella più giovane ha riportato invece la frattura di un braccio. Le indagini subito avviate dalle volanti e dagli agenti del commissariato di San Marco hanno permesso di identificare il gondoliere, che nel frattempo si è ripresentato al pronto soccorso perché anche lui era rimasto ferito in modo piuttosto serio: ha riportato la rottura delle costole, una delle quali gli ha perforato un polmone. Il giovane, in lacrime, ha ammesso le sue responsabilità riferendo di aver lasciato la barca all'isola di Sant’Erasmo. È stato quindi denunciato per lesioni colpose gravi, l’imbarcazione recuperata e sequestrata è stata sottoposta ai rilievi della polizia scientifica per il proseguo delle indagini.