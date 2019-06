Barchino ribaltato a Malamocco, quattro persone recuperate

Un barchino si è rovesciato intorno alle 16.30 di oggi, giovedì 13 giugno, nella zona della bocca di porto di Malamocco. Due delle quattro persone che erano a bordo sono state sbalzate in acqua. I soccorsi intervenuti sul posto hanno recuperato tutti e quatto, affidandoli alle cure dei sanitari. Uno di loro sarebbe stato portato al pronto soccorso in codice rosso con una sindrome da annegamento, gli altri non avrebbero riportato grosse conseguenze.

Soccorsi

Sul posto sono intervenuti i mezzi della guardia costiera, i vigili del fuoco, le ambulanze del Suem 118, polizia e carabinieri e un mezzo della Corporazione piloti del porto. Grazie anche all’intervento dell'equipaggio di una motonave trasporto passeggeri che in quel momento stava navigando nei pressi del punto dell’incidente, i due naufraghi sono stati recuperati e subito affidati alle prime cure per il successivo trasporto all’ospedale di Venezia.

Avaria al timone

Dai primi accertamenti compiuti dai militari della guardia costiera, pare che, a causa di un inconveniente tecnico, il timone del barchino abbia subìto un’avaria che lo ha reso incontrollabile. Sono in corso, comunque, gli accertamenti per ricostruire nei dettagli l'accaduto. Nessun'altra unità è stata coinvolta.