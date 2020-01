In 5 a bordo di un barchino finiscono in acqua: soccorsi

I vigili del fuoco hanno soccorso, questa sera, venerdì 3 gennaio, 5 persone che erano a bordo di un barchino e sono finite in acqua, vicino a Sacca Fisola. È successo verso le 19.30. Non è chiara la dinamica dell'accaduto. Il natante potrebbe aver impattato contro qualcosa ed essersi squarciato imbarcando acqua a seguito dell'incidente. Quattro delle persone finite in acqua sono state assistite per traumi vari dal Suem 118. Nessuno sembra in gravi condizioni, stando alle prime informazioni.

Tutti e 5 i naufraghi sono stati recuperati da un vaporetto Actv che si trovava in zona. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sommozzatori, e il personale nautico per il recupero del barchino. Chiuso l'attracco dei mezzi pubblici a Sacca Fisola.