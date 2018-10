Pullman esce di strada e si rovescia sulla Feltrina, a bordo scolaresca di Mestre

Brutto incidente poco dopo le 16.10 di oggi, mercoledì, a Montebelluna (Treviso), lungo la statale Feltrina. Un mezzo turistico, un pullman a due piani che viaggiava con 57 persone a bordo, quasi tutti studenti di una scolaresca di Mestre tra i 13 e i 16 anni, è uscito di strada e si è capovolto. Non risultano feriti gravi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Treviso e Montebelluna, sei ambulanze del Suem 118 e le pattuglie della polizia stradale. Il traffico lungo la Feltrina rimasto bloccato per permettere ai soccorsi di intervenire.

I feriti

La maggior parte degli studenti e degli accompagnatori, appartenenti a un istituto di Mestre, sono stati fatti salire a bordo di un pullman dei vigili del fuoco e trasportati alla caserma di Montebelluna. Quindici tra loro, oltre a un'insegnante e all'autista del mezzo, hanno dovuto ricorrere alle cure del Suem 118 per lievi escoriazioni e contusioni e sono stati smistati tra gli ospedali di Montebelluna, Castelfranco e Treviso. Sono tutti in codice verde, tranne una studentessa soccorsa in codice giallo: ha riportato un trauma dorsale e per precauzione è stata trasportata in elicottero all'ospedale trevigiano Ca' Foncello.