Gru in acqua a Porto Marghera: conducente esce dall'abitacolo e si mette in salvo

Un'autogru è finita in acqua a Porto Marghera martedì sera, la segnalazione è giunta alla guardia costiera in serata. Il mezzo appartiene a una ditta che stava effettuando dei lavori tra il canale Brentella e il canale Industriale Nord di Porto Marghera ed è caduta nello specchio acqueo antistante. Il conducente, non riuscendo ad arrestare il movimento tramite il sistema frenante per evitare lo scivolamento della gru in acqua è riuscito a uscire indenne dall’abitacolo e a informare l’Autorità marittima dell’incidente.

Salvaguardia dell'ambiente

Sul posto una pattuglia del nucleo operativo portuale e una unità navale della guardia costiera di Venezia per coordinare, sotto la direzione della sala operativa, le prime azioni a tutela della sicurezza della navigazione e ogni ulteriore misura atta a prevenire eventuali pericoli per l’ambiente dovuti a potenziali sversamenti di carburante o olio in acqua.

La sicurezza

Un mezzo nautico della società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, è intervenuto per l’installazione di apposite panne antinquinamento galleggianti, oltre a quelle già posizionate dalla ditta, al fine di contenere eventuali fuoriuscite di sostanze inquinanti dalla motrice della gru. Le operazioni di recupero della struttura finita in acqua sono iniziate nella tarda mattinata di mercoledì.

Le cause

A monitorare la sicurezza della navigazione la motovedetta CP605 della guardia costiera che ha garantito lo svolgimento delle operazioni in modo ordinato e senza problematiche. È al vaglio del personale ispettivo la dinamica dell’incidente al fine di accertare con precisione le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.