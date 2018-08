Incidente a Cavarzere, fuga di gas dall'auto dopo l'impatto: tre donne leggermente ferite

Una fuga di gas da un'auto si è verificata nel pomeriggio, dopo le 16, a Cavarzere, all'altezza del civico 11 di via Roma, a seguito dell'impatto con un'altra macchina. Nell'incidente, a pochi passi dalla chiesa, tra via Roma e Corso Italia, tre donne sono rimaste leggermente ferite. Si tratta di due signore di giovane età, di nazionalità rumena, e di una signora intorno ai 45 anni, italiana. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per portare via la macchina interessata dalla fuga di gas. Gli agenti della Municipale hanno eseguito i rilievi del caso.