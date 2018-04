Incidente all'alba al Tronchetto, convoglio in manovra si scontra con un'auto: un ferito

La motrice di un treno merci e un'automobile sono rimaste coinvolte in un incidente sabato mattina, pochi minuti prima delle 6, al Tronchetto, in prossimità di un passaggio a livello privo di sbarra. Secondo le prime verifiche, l'impatto fra i mezzi si è verificato mentre entrambi erano in movimento, con il convoglio che avrebbe leggermente deragliato.

Ferite lievi

Ferite e contusioni lievi per il conducente dell'automobile, dipendente delle ferrovie, che si stava recando al lavoro e che complici la disattenzione o forse la fretta, non ha dato la precedenza alla motrice. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, dopo aver prestato i primi soccorsi, si sono messi al lavoro per rimuovere la macchina rimasta incastrata e ripristinare la circolazione. Sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118, per prestare le prime cure al ferito e condurlo al pronto soccorso di Venezia per gli accertamenti del caso. Non è stato registrato alcun problema al regolare svolgimento del traffico.

Gallery