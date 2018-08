Incidente davanti alla pizzeria Hawaii a Jesolo: un'auto finisce quasi dentro al locale

Un incidente, con 4 feriti lievi, si è verificato sabato nel primo pomeriggio a Jesolo, vicino a piazza Torino, proprio di fronte alla pizzeria Hawaii. Nell'impatto una delle auto coinvolte stava per finire dentro al locale, con conseguenze che avrebbero potuto essere pesantissime, in piena stagione, per l'esercizio pubblico. Brutto spavento per le persone coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco.