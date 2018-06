Operaio 47enne di Spinea precipita da cinque metri, grave al Ca' Foncello di Treviso

Incidente sul lavoro alla "Eva stampaggi" di Vazzola, in via Cal Longa, nel Trevigiano. È accaduto martedì. Un 47enne di Spinea, P.N., è precipitato da un'altezza di circa sette metri, dal tetto dello stabile, pare per il parziale cedimento della copertura sotto il suo peso. L'operaio è stato soccorso dagli infermieri del Suem 118, giunti sul posto in elicottero: attualmente si trova ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le condizioni dell'uomo sarebbero molto gravi. Sull'episodio indagano i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2.