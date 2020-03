Incidente col muletto, muore operaio

Un uomo ha perso la vita venerdì mattina in un incidente sul lavoro a Campolongo Maggiore. L'operaio è morto mentre adoperava un muletto, per le operazioni di carico e scarico, all'interno di un magazzino alimentare in via Veneto.

La tragedia si è consumata intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Mira e Piove di Sacco, insieme agli operatori di un'ambulanza, ma per la vittima non c'è stato niente da fare. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio dei tecnici dello Spisal, che hanno eseguito un sopralluogo per ricostruirne la dinamica e che dovranno valutare eventuali responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.