Tragico incidente sul lavoro: impresario edile muore in cantiere

Una gru in manovra potrebbe averlo travolto, oppure è stato colto da un improvviso malore. Sono queste le due ipotesi sulle cause di un tragico incidente sul lavoro che giovedì mattina, poco dopo le 8, è costato la vita a Giuseppe Salvador, 74enne. Servirà un'autopsia, che è stata disposta dalla procura di Pordenone, per chiarire le cause del decesso.

Il dramma si è consumato all'interno di un cantiere nel quale il 74enne, insieme a tre colleghi, stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione. I carabinieri e i tecnici dello Spisal hanno eseguito un sopralluogo per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto, ma serviranno ulteriori accertamenti, tra cui l'esame autoptico, per comprendere come sono andati i fatti. E, cioè, se Salvador sia stato travolto da un veicolo in movimento oppure abbia accusato un malore.