Tragico incidente sul lavoro a Bibione, operaio precipita dal quarto piano e muore

Tragico incidente sul lavoro a Bibione nel primo pomeriggio di lunedì. A quanto si è appreso, un operaio è precipitato da un'impalcatura al quarto piano di un edificio, mentre stava lavorando in un cantiere in via del Leone. Un volo nel vuoto finito a terra, che non gli ha lasciato purtroppo scampo.

Soccorsi vani

In corso di accertamento le cause che hanno fatto perdere l'equilibrio all'uomo, portandolo alla tragica caduta. Immediato l'intervento del 118: i sanitari del Suem, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto si sono portati anche i carabinieri di zona e gli ispettori dello Spisal dell'Ulss 4.