Incidente sul lavoro a Porto Marghera: operaio travolto in pieno da una balla d'alluminio

E' stato travolto in pieno mentre era intento a caricare delle balle d'alluminio all'interno di uno stabilimento siderurgico di via dell'Elettricità, all'interno dell'area portuale di Porto Marghera. Preoccupante incidente sul lavoro poco prima delle 8 di martedì: un operaio che a quanto pare stava operando con un muletto è stato travolto dal materiale che stava trasportando a causa di un improvvisa perdita di carico.

Traumi a testa e gamba

L'uomo, 44enne residente nel Miranese, è stato colpito alla testa e all'altezza della tibia: i colleghi che hanno allertato i soccorsi hanno parlato di una persona a terra. All'inizio sembrava che il materiale avesse incastrato l'operatore, tant'è vero che sul posto è stato chiesto l'intervento, oltre che dei sanitari del 118, anche dei vigili del fuoco.

Infurtunato all'ospedale

L'infortunato, alle prese con un trauma cranico e una sospetta frattura alla gamba, è stato preso in cura dallo staff medico e trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le volanti della polizia e gli ispettori dello Spisal, cui spetterà da prassi il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.