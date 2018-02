"Mio marito coinvolto in un incidente, era a terra e gli hanno rubato il Rolex dal polso"

Lo scooterone si scontra un'auto per una presunta precedenza non rispettata, ma oltre ai traumi riportati ci sarebbe stata anche la beffa per il lidense che ha avuto la peggio: il rolex che aveva al polso sarebbe sparito. A segnalare la disavventura la moglie su Facebook: venerdì pomeriggio ha scritto un post pieno di rabbia sulla pagina del gruppo "Insieme per il Lido e Pellestrina": "Ieri sera mio marito ha subito un incidente stradale al Lido - scrive - Ringrazio chi durante il primo soccorso gli ha sfilato il Rolex dal polso. Gli auguro che tutto gli vada in medicine, era più un oggetto di valore affettivo, oltre che economico. Grazie di cuore, invece, a chi veramente si è adoperato per assistere mio marito".

Indignazione

Poche righe capaci di smuovere la sensibiltà di molti commentatori, anche conoscenti, sia per esternare l'indignazione di fronte all'accaduto, sia per esprimere solidarietà. "Che vergogna", si legge, "Mi dispiace molto per Andrea, coraggio", e, "Spero nulla di grave, un grosso bacio". Molti si chiedono se l'oggetto non possa essersi sfilato durante l'impatto: "Hai chiesto ai vigili se quando hanno ripulito per caso lo hanno trovato?".

La denuncia

Sul fatto sarebbe scattata la denuncia. "Ogni Rolex ha un numero di matricola, quindi fa denuncia e appena andranno per qualche manutenzione alla Rolex saranno automaticamente denunciati. Magra consolazione ma quando ci vuole....", scrive in un commento Romeo, "Già fatto grazie", risponde la moglie del ferito. La polizia locale conferma che sono intervenuti per rilevare un incidente giovedì non distante da via Cristoforo Colombo e che sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato per gestire la viabilità, ma allo stato non sarebbe risultato nulla in merito all'orologio.