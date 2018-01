Tragico incidente sul lavoro, operaio di Quarto d'Altino muore schiacciato da un macchinario

Tragico incidente sul lavoro verso le 8.30 di mercoledì a Dosson di Casier (Treviso), nell'azienda "Zanutta" di via Al Bigonzo. Un operaio residente a Quarto d'Altino di 54 anni, Daniele Zamuner, è morto mentre stava lavorando ad una macchina trafilatrice che, per cause in corso di accertamento, lo ha schiacciato, uccidendolo. Ad assistere all'incidente quattro operai che stavano eseguendo le loro mansioni su altrettanti macchinari: sono stati loro a lanciare l'allarme, prestando soccorso al collega.

Spisal e carabinieri sul posto

Nella ditta sono intervenuti i medici e gli infermieri del Suem 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo. Per gli accertamenti del caso sono giunti anche i carabinieri di Treviso e i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss che dovranno ora accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Il 54enne era sposato e molto benvoluto. Una delle sue grandi passioni era la pesca, tanto che sui social network spesso venivano postate le foto che documentavano i suoi "trofei".