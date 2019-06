Incidente nautico, perde la vita una bambina

Grave incidente nautico in laguna domenica nel tardo pomeriggio. Una barca con a bordo 4 persone sarebbe andata a sbattere contro un ostacolo fisso in Bacan, di fronte a Punta Sabbioni. Una bambina di 12 anni, che si trovava a bordo del natante, ha perso la vita.

L'allarme

Le forze dell'ordine, la guardia costiera, il Suem 118 e i vigili del fuoco sono accorsi sul posto, dopo l'allarme che è stato dato verso le 17.30. Disperati i tentativi di rianimare la piccola. Ma per lei non c'è stato nulla da fare. La bambina è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Civile di Venezia, dove ad attenderla c'era il padre. In corso gli accertamenti sulla dinamica e le cause di quanto è successo. Stando alle prime informazioni la minorenne sarebbe morta durante il trasporto all'ospedale, mentre era già in gravi condizioni per i traumi riportati a causa dell'impatto contro una bricola. Anche il padre della dodicenne e un'altra persona che era in barca, al momento dell'impatto, sono stati trasferiti all'ospedale in stato di shock.