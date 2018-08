Perde il controllo della barca e finisce contro la riva, un giovane all'ospedale

Le motivazioni per cui l'imbarcazione sia finita dritta contro la riva sono ancora in via di ricostruzione, fatto sta che per fortuna, a nemmeno 24 ore dal tragico incidente che ha registrato 2 morti a Venezia, tutto si è concluso con ferite lievi per uno degli occupanti. Improvviso incidente nautico verso le 21 di sabato a Portegrandi, nel territorio di Quarto d'Altino: un natante si è schiantato contro l'argine del Sile, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Un ferito lieve

L'imbarcazione è stata immortalata la mattina seguente in una posizione "innaturale": sono stati i soccorritori a issarla per non costituire un ostacolo alla navigazione. Fatto sta che la sera precedente uno dei giovani che si trovava a bordo ha raggiunto il pronto soccorso per accertamenti, mentre gli altri 3 compagni di viaggio sono rimasti illesi.