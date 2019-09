Scontro tra due barchini in Fondamente Nove, un ferito

Scontro tra due barchini giovedì sera in Fondamente Nove a Venezia. Un uomo di 72 anni con lo schianto è finito in acqua ed è stato portato all'ospedale. L'incidente si è verificato a pochi giorni dalla tragedia che si è consumata alla bocca di porto del Lido, costata la vita a tre uomini tra cui l'imprenditore della motonautica Fabio Buzzi.

La dinamica

Giovedì sera, poco dopo le 23, due imbarcazioni si sono scontrate con un impatto frontale, secondo una prima ricostruzione della polizia. Il 72enne è stato sbalzato in acqua ed è stato messo in salvo dai vigili del fuoco e affidato a un'ambulanza. Qualche ora dopo è stato trasferito all'ospedale Dell'Angelo di Mestre dove è ricoverato per un trauma cranico.

«Luci spente»

A bordo del secondo barchino c'era, invece, un uomo di 35 anni che è stato sentito dalla polizia che sta cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. L'uomo ha dichiarato che il barchino del 72enne viaggiava a luci spente, ma su questo sono ancora in corso verifiche. Entrambe le imbarcazioni sono state poste sotto sequestro.