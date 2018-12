Scontro tra due barche in laguna: due in salvo ma si cerca un disperso

Una delle barche, a causa dello scontro, è affondata. Due persone sono riuscite a mettersi salvo, la terza è dispersa da ore. I vigili del fuoco stanno cercando un uomo di 50 anni che è finito in acqua questa notte dopo un incidente nautico in zona Valle Sette Morti, tra Pellestrina e la terraferma.

A intervenire per primo è stato un peschereccio, che ha recuperato due degli occupanti delle barche. Del terzo, invece, si sono perse le tracce fin da subito. I due messi in salvo sono stati accompagnati all'ospedale perchè in ipotermia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e sono in corso in queste ore, oltre alle ricerche del disperso, anche gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

I vigili del fuoco hanno recuperato il barchino affondato e probabilmente sarà chiamato un elicottero per continuare le ricerche.