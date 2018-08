Incidente nautico in laguna: due morti e quattro feriti

Due vittime e quattro persone ferite. E' questo il bilancio di un grave incidente nautico avvenuto venerdì sera in laguna. Intorno alle 23.30 un taxi acqueo e una barca di pescatori si sono scontrati. L'impatto è stato violento, tanto che per due persone non c'è stato niente da fare. Altre quattro, invece, sono state soccorse e accompagnate all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.