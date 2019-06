Le immagini dall'alto dello scontro fra crociera e battello

Mentre video, foto e aggiornamenti dell'incidente della nave Msc contro il battello fluviale, a Venezia domenica, fanno il giro del mondo, si apprende che i 4 passeggeri del River Countess rimasti feriti non sono in gravi condizioni.

Il magistrato sul posto

«Durante la navigazione - precisa la guardia costiera - lungo il canale della Giudecca, assistita da due rimorchiatori, la Msc Oper ha perso la governabilità ed è entrata in collisione con la motonave fluviale ormeggiata in banchina a San Basilio. La River Countess ha riportato una piccola falla all’altezza della linea di galleggiamento mentre la nave da crociera ha riportato lievi scalfiture allo scafo che non hanno pregiudicato la sicurezza della navigazione delle unità coinvolte. Non si sono verificati sversamenti di idrocarburi. In corso accertamenti di natura tecnica della guardia costiera di Venezia sulle cause dell’evento. Sul posto con il magistrato di turno sono intervenute le unità di polizia giudiziaria per le attività di competenza».