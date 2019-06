Disposta la perizia tecnica sulla nave, Musolino convocato al ministero

Le procedure tecniche di arrivo sono state rispettate e la nave era correttamente legata ai rimorchiatori. Qualcos'altro, però, è andato storto. Per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente navale di domenica la procura di Venezia ha disposto una consulenza tecnica, che sarà eseguita nei prossimi giorni. È stato deciso, ha spiegato il procuratore capo Bruno Cherchi, sulla base delle prime emergenze individuate dalla capitaneria di porto: «All'esito della perizia - ha detto - valuteremo se c'è qualcuno da iscrivere nel registro degli indagati». In quel caso si procederà con l'articolo numero 1231 del codice della navigazione, il reato penale di "inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione".

Perizia tecnica

In pratica la consulenza dovrà accertare, dal punto di vista tecnico, che cosa abbia fatto sbandare la nave, facendole perdere la rotta per poi schiantarsi contro la banchina e contro un battello turistico ormeggiato a San Basilio. Nel frattempo, ha specificato Cherchi, «abbiamo disposto il sequestro di tutti i punti di movimento della nave: i motorini per spostarla e il timone, oltre alla scatola nera». Per il resto la Msc Opera non risulta sotto sequestro. Al momento è ancora a Venezia, ancorata alla Marittima, e dovrà in ogni caso subire alcune riparazioni per i danni riportati nell'impatto.

Musolino a Roma

In queste ore il presidente dell'Autorità portuale veneziana, Pino Musolino, si trova a Roma perché convocato d'urgenza dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli. È un momento importante, perché la vicenda ha riaperto il grande dibattito sul transito delle grandi navi nel canale della Giudecca. Praticamente tutti - la politica, i comitati, i cittadini - concordano sul fatto che i "giganti del mare" vadano fatti passare altrove, visti i rischi dell'itinerario attuale: non è un'esagerazione affermare che ieri è stata sfiorata una tragedia. Sono quattro le persone ferite, tutte in modo abbastanza lieve, due delle quali già dimesse dall'ospedale.

Grandi navi

La causa dell'impatto, secondo Msc, è stata un'avaria al motore che ha fatto accelerare la nave fino a rompere il cavo del rimorchiatore che la teneva "frenata" a poppa (come detto, però, saranno gli accertamenti della magistratura a chiarire con certezza quanto accaduto). Il problema è che finora, nonostante anni di progetti, ricorsi e contestazioni, ancora nessuna soluzione alternativa è stata adottata per la rotta delle crociere. La speranza è che dalle riunioni di questi giorni emerga, finalmente, qualcosa di concreto. Nel frattempo, una manifestazione dei "no grandi navi" è stata annunciata per il pomeriggio di sabato 8 giugno.