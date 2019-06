Scontro fra nave crociera e battello a San Basilio, almeno 4 feriti | VIDEO

Un incidente fra una nave da crociera, Msc Opera, e un natante da turismo di più piccole dimensioni è accaduto domenica mattina, verso le 8.30 a Venezia, lungo il canale della Giudecca, sulla banchina di San Basilio. LE IMMAGINI DELLO SCHIANTO

Il fatto

La crociera Msc Opera è finita contro la banchina scontrandosi con un battello turistico fluviale. Le autorità stanno ricostruendo i fatti. Si parla al momento di 4 persone ferite, che erano a bordo della nave minore, portate al pronto soccorso: non sarebbero gravi. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco con i sommozzatori, la capitaneria di porto e il sindaco Luigi Brugnaro che ha annullato la Regata in programma per questa domenica 2 giugno, festa della Repubblica. «Questa mattina - ha scritto in una nota stampa Msc crociere per Venezia - la nave in manovra di avvicinamento al terminal Vtp per l’ormeggio ha avuto un problema tecnico. La nave era accompagnata da due rimorchiatori e ha urtato la banchina all’altezza di San Basilio. Contestualmente si è verificata una collisione con il battello fluviale River Countess. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire l’esatta dinamica dei fatti, la compagnia sta assicurando la massima collaborazione ed è in contatto costante con le autorità locali. La nave al momento è in attesa della messa in sicurezza del battello fluviale, non appena ricevuta l’autorizzazione si sposterà per essere ormeggiata in banchina a Marittima».

Il racconto

«Il traghetto stava facendo scendere i suoi passeggeri quando la nave ha dato il segnale di allarme, un fischio lungo - racconta un giovane che era alla fermata Actv di San Basilio quando è accaduto il fatto -. Grazie a Dio le funi del traghetto sono saltate e il natante non è rimasto schiacciato dalla nave. Due persone si sono buttate in acqua, il traghetto è stato travolto a prua, come si può già vedere da alcuni video amatoriali su YouTube, insieme a trenta metri di banchina. Alcuni pioli sono saltati e dall'altra parte della nave alcune persone si stanno prodigando per aiutare i passeggeri a bordo del river county da turismo»

