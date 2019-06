Scontro fra nave da crociera e battello fluviale: «Le persone si sono buttate in acqua»

Uno dei primi racconti di chi era sul posto al momento dello schianto della nave da crociera Msc Opera, finita contro la riva a San Basilio e poi addosso a un battello fluviale con almeno 4 persone ferite.

Il racconto

«Il traghetto stava facendo scendere i suoi passeggeri quando la nave ha dato il segnale di allarme, un fischio lungo - racconta un giovane che era alla fermata Actv di San Basilio quando è accaduto il fatto -. Grazie a Dio le funi del traghetto sono saltate e il natante non è rimasto schiacciato dalla nave. Due persone si sono buttate in acqua, il traghetto è stato travolto a prua, come si può già vedere da alcuni video amatoriali su YouTube, insieme a trenta metri di banchina. Alcuni pioli sono saltati e dall'altra parte della nave alcune persone si stanno prodigando per aiutare i passeggeri a bordo del river county da turismo».