Incidente alla Solvay, Bettin chiede massima chiarezza

Fuga di acido fluoridrico all’alba, verso le 4, a Porto Marghera giovedì mattina nello stabilimento della ex Solvay Fluor Italia (nel 2018 costituita Alkeemia spa che ha acquisito lo stabilimento Solvay di Porto Marghera). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno escluso pericoli per la popolazione. «Serve la massima chiarezza, serve ogni dettaglio sulla fuoriuscita dagli impianti della di Marghera - dice il presidente di Municipalità Gianfranco Bettin - L'intervento dei pompieri ha messo l’evento sotto controllo, ma è necessario sapere esattamente cosa sia successo, meno di due mesi dopo il rogo della 3V Sigma.

I trascorsi

Dai fatti precisi e dai dettagli, infatti, si potrà desumere la portata reale dell’evento, afferma Bettin. «Se si trattasse di un incidente provocato dalla vetustà degli impianti, da qualche guasto a ciò connesso, dovremmo concludere che siamo alle solite: non si investe, né in sicurezza né in innovazione tecnologica (le sole vere garanzie di lavoro e sul lavoro), mentre si spremono gli impianti finché durano, a rischio di incidente. L’abbiamo visto troppe volte, e correre tali rischi quando si lavorano sostanze come l’acido fluoridrico è da irresponsabili. Il solo nome dell’acido fluoridrico evoca a Marghera timori fondatissimi, e memorie dolorose, come la tragica esplosione del 22 marzo 1979 che costò la vita a tre lavoratori (Bruno Bigo, Giorgio Rasia e Lucio Oreda). Dobbiamo conoscere, fino al dettaglio, cosa è davvero accaduto. Le rassicurazioni provvisorie e generiche di queste ore non aiutano né tranquillizzano nessuno, né chi lavora in quegli impianti né chi vive nella città».