Frontale tra un’auto e un camion, ferite tre donne

Tre donne ferite, una delle quali è stata accompagnata all’ospedale in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto lunedì all’ora di pranzo ad Annone Veneto. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autocarro e un’auto. L’impatto, un frontale, è stato violento.

Tre donne sono state soccorse dagli operatori del 118. Tutte e tre sono finite all’ospedale. Due di loro sono ferite in maniera più lieve. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la rimessa in sicurezza della carreggiata. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.