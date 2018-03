Tamponamento in A4 tra camion, automobile e furgone: due feriti e autostrada chiusa

Incidente in autostrada, coinvolti tre mezzi. Tamponamento a catena fra un tir, un furgone e un'automobile nel pomeriggio di venerdì, poco dopo le 16, nel tratto di A4 compreso tra San Stino e Portogruaro, in direzione Trieste. A seguito dello schianto, sono rimaste ferite due persone. Sul posto l'intervento delle ambulanze, per prestare i primi soccorsi.

Autostrada chiusa

A seguito del tamponamento è stato chiuso il tratto autostradale, con le automobili dirette a Trieste deviate su San Stino. Inevitabili quindi le ripercussioni, in un tratto di autostrada non interessato da cantieri ma dove il traffico, come ogni venerdì, è molto intenso. Si sono formate bene presto code fino all'altezza di Cessalto. Carroattrezzi sul posto per spostare i mezzi incidentati.