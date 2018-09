Perizia sullo scontro mortale in A4, due indagati

Sarà una perizia a stabilire la dinamica del tragico schianto che lunedì mattina è costato la vita a due militari dell'Esercito. I due autisti, intanto, sono stati entrambi iscritti nel registro degli indagati in attesa di stabilire le responsabilità dell'incidente.

A scontrarsi, lungo l'autostrada A4 nei pressi del casello di Meolo Roncade, erano stati un furgone e una Fiat Panda di servizio dell'Esercito. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il furgone avrebbe tamponato l'auto guidata da M.P., soldato di 34 anni, l'unico dei tre a bordo della macchina a sopravvivere. I due colleghi,il sergente maggiore Valerio Canzio, che aveva 39 anni e il caporal maggiore capo Rocco Rilievi, di 41, erano morti sul colpo. Entrambi erano in servizio al 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste della brigata Friuli a Forlì e stavano andando a Casarsa Della Delizia, nel Pordenonese, per motivi di lavoro.

Era rimasto ferito anche il conducente del furgone, un 73enne di Salgareda (Treviso), in maniera più lieve. Lo scontro era avvenuto lungo la corsia di sorpasso e le code che si erano formate subito dopo avevano costretto Autovie Venete a chiudere il tratto autostradale per alcune ore, per consentire ai soccorritori di intervenire.