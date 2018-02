Incidente in A4, sbanda con l'auto e finisce nel fosso: illeso il conducente

Incidente nella mattinata di domenica all'altezza di Portogruaro. Verso le 9.15, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un'automobile che viaggiava verso Latisana ha perso il controllo al chilometro 455 dell'autostrada A4, finendo dritta nel fossato. Immediato sul posto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, cui è spettato in primis il compito di estrarre dall'abitacolo il conducente che si trovava alla guida solitaria, poi affidato alle cure del personale del Suem 118. L'automobilista sarebbe uscito illeso, ma in stato di shock.

Situazione traffico

A seguito dell'incidente sono state inevitabili alcune difficoltà al traffico, sebbene la situazione non sia mai degenerata. Inevitabili comunque i rallentamenti. Sul posto a gestire il traffico la stradale di Palmanova.