Schianto tra tre camion: autostrada chiusa e 8 chilometri di coda

E’ di due feriti leggeri il bilancio di un incidente avvenuto giovedì, poco dopo le 15,00 lungo l'autostrada A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Si è trattato di un tamponamento fra tre mezzi pesanti.

Alle 16 erano otto i chilometri di coda tra Cessalto e Portogruaro. Per questo motivo è stato chiuso lo svincolo in entrata a San Stino di Livenza, sempre in direzione Trieste, per evitare di congestionare ulteriormente il traffico. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la polstrada, i vigili del fuoco, un'ambulanza e i soccorsi meccanici.

Le auto scorrono lungo la corsia di sorpasso. Nella direzione opposta, verso Venezia, attualmente si è formata una coda di un chilometro per curiosi.