Tamponamento e cantieri all'altezza di Cessalto: sabato di lunghe code in A4

Un tamponamento senza feriti tra due automobili, che ha però reso ancor più difficile la situazione del traffico in A4. È successo nella mattinata di sabato, poco dopo le 11, al chilometro 439.2 dell'autostrada tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. In una giornata già complicata di per sé, considerando il gran numero di persone che si stanno dirigendo verso le località balneari per godere di un fine settimane che si prospetta all'insegna del sole e delle temperature calde. Un mix di fattori che già prometteva di creare qualche difficoltà e rallentamento, che complici gli imprevisti si è rivelato fatale.

All'altezza di un cantiere

L'incidente è avvenuto quando i veicoli erano già incolonnati, a causa di un cantiere all'altezza dell'uscita di Cessalto e ha contribuito ad allungare la già lunga coda, che ha toccato quota 5 chilometri attorno alle 11.20. Sul posto l'intervento della polizia stradale per dirigere il traffico ed evitarne il progressivo peggioramento.