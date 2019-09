Incidente tra un'auto e un camion: code e autostrada chiusa

Incidente in A4 fra un'auto e un autocarro mercoledì nel primo pomeriggio. Lo schianto è avvenuto verso le 14 fra San Stino di Livenza e Portogruaro, lungo la A4 in direzione Trieste dove il traffico alle 15 era bloccato. Chiuso lo svincolo in entrata a San Stino di Livenza verso Trieste e consigliata l’uscita di San Stino di Livenza.

Sul posto il personale di Autovie, la polizia stradale, i vigili del fuoco – per estrarre il ferito dalla macchina – l’elisoccorso e il 118. Le code sono fra San Donà di Piave e Portogruaro in direzione Trieste e fra Portogruaro e San Stino verso Venezia. Incolonnamenti anche fra San Giorgio di Nogaro e Latisana verso Venezia.