Doppio tamponamento in A4, code e rallentamenti

Un doppio incidente in A4 ha provocato code in direzione Milano dalle 8.15 di questa mattina: a causa infatti di due distinti tamponamenti, che hanno coinvolto complessivamente 6 veicoli al chilometro 373, tra il bivio con la A57 e l'area di servizio di Arino, in comune di Dolo, si sono subito formati 8 chilometri di coda, in aumento a causa del traffico intenso, in carreggiata ovest. Si registra anche un ferito, apparentemente lieve.

Sul posto operano polstrada, 118, vigili del fuoco e i mezzi con gli ausiliari di Cav. Dopo la rimozione dei veicoli la situazione va gradualmente migliorando: verso le 10 la carreggiata ovest è interamente percorribile e la coda in progressiva diminuzione.