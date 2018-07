Incidente in A4 direzione Venezia, si ribalta un'auto. Un ferito: atterra elicottero sul posto

È accaduto alle 11.10. di sabato. Un incidente ha coinvolto due auto al chilometro 368 della A4, in direzione Venezia, tra Padova est e il bivio con la A57. Una delle due macchine coinvolte è carambolata fuori carreggiata: una persona è rimasta ferita e sul posto è atterrato l'elicottero, anche se sarebbe stata cosciente al momento del trasporto. Polstrada, vigili del fuoco e tre mezzi con gli ausiliari di Cav sul posto, coordinati dal centro operativo di Mestre. I soccorsi avvengono fuori carreggiata, essendo l'auto finita oltre la via di servizio, ma nonostante l'autostrada libera si registrano code, anche per traffico intenso.