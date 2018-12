Incidente per il ciclista di Martellago Paolo Simion: cade e perde conoscenza

Il 26enne ciclista professionista Paolo Simion di Martellago è rimasto vittima domenica di un incidente a Trevignano, poco dopo mezzogiorno, mentre era in allenamento. Il velocista della Bardiani-CSF, ed in gioventù ex corridore della Zalf-Fior, ha riportato un trauma cranico che gli ha procurato un ematoma di lieve entità, ma nessuna altra frattura ed è ricoverato presso l’ospedale di Treviso dove passerà la notte in osservazione.

L’incidente è avvenuto nei pressi di una rotonda in centro al paese e l’esatta dinamica è in corso di accertamento. Testimoni oculari hanno visto Simion finire rovinosamente a terra dopo aver colpito il cordolo di un marciapiede per evitare l’impatto con un’automobile. Immediatamente soccorso dai presenti (incluso l’autista dell’auto di cui sopra), il ciclista ha ripreso conoscenza all’arrivo dell’auto medica che l’ha immobilizzato. Dopo i primi riscontri positivi alle domande del personale medico, è stato trasferito tramite elisoccorso all’ospedale di Treviso, più attrezzato per traumi cranici e celebrali rispetto al vicino ospedale di Montebelluna. Gli accertamenti, incluse radiografie e una TAC con contrasto al cranio, hanno escluso gravi danni e rilevato il solo ematoma. Nonostante un blackout di memoria di tre ore, Simion ha parlato coscientemente con i genitori e lo staff della Bardiani-CSF. Come conferma il DS Zanatta, che l’ha raggiunto in ospedale, il corridore è ancora un po’ stordito ma sereno e tranquillo.