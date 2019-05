Schianto mortale sulla Treviso-mare, la famiglia cerca testimoni

«Vogliamo conoscere quello che è successo negli ultimi suoi istanti di vita, chi ha visto qualcosa ci contatti immediatamente»: questo l'appello rivolto a TrevisoToday da Leonardo Pavan, fratello di Anthony, il 38enne (residente a Roncade e originario di San Biagio) che ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio del primo maggio sulla Treviso-mare.

Incidente mortale

La tragedia poco dopo le 14. L'uomo era in sella alla sua Bmw 1200 RS e stava facendo ritorno a casa, procedendo in direzione di Roncade. Tra Caposile e La Fossetta, nel territorio comunale di Musile di Piave, ha cercato di superare alcune auto incolonnate, ferme in attesa di ripartire, di ritorno da Jesolo, e nel farlo ha urtato uno dei veicoli che provenivano in senso contrario, una Bmw RX1 con a bordo marito e moglie di Tricesimo (Udine) ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, procurandosi lesioni gravissime su tutto il corpo. Purtroppo i soccorsi del Suem 118 sono stati inutili. Ad indagare sulla vicenda i carabinieri di San Donà di Piave.

Dolore in paese

Anthony Pavan, grande appassionato di moto e aviazione (aveva conseguito il brevetto di volo), lavorava nel mobilificio di famiglia, il "Filadelfia" di Quarto d'Altino, e non si era sposato: dal 2006 aveva lasciato l'abitazione in cui viveva con i genitori, Walter e Giovanna e con il fratello, Leonardo, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale di San Biagio di Callalta. Il sindaco Alberto Cappelletto ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, molto nota nella zona. Così hanno fatto molti dei tanti amici di Anthony, apprezzato per il suo buon cuore e i modi gentili. Non ancora fissata la data del funerale di Anthony Pavan: con ogni probabilità la cerimonia si svolgerà presso la chiesa parrocchiale di San Biagio di Callalta.