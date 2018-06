Anziano in bici investito in pieno a Mirano: trasportato in ospedale in codice rosso

Tenta di raggiungere l'altra parte della strada ma viene caricato sul cofano dall'auto che lo segue e rovina a terra sull'asfalto. Preoccupante incidente stradale poco dopo le 11 di giovedì in via Porara a Mirano: per cause al vaglio degli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, un 87enne è stato investito in pieno dopo che aveva iniziato la manovra di attraversamento. Lo sventurato ha prima cozzato contro l'auto poi è finito a terra, riportando traumi anche a livello cranico.

L'incidente

La conducente dell'auto, una 47enne del posto, non è riuscita ad arrestare la propria marcia in tempo. La sua Hyundai Atos è apparsa danneggiata nella sua parte anteriore. Per permettere soccorsi e rilievi via Porara, all'altezza della sede della Cgil, è stata interdetta al transito per poco più di un'ora, il tempo necessario per effettuare misurazioni e ricostruzioni della dinamica. L'87enne è stato caricato in ambulanza e trasportato al vicino pronto soccorso in codice rosso, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Giovedì pomeriggio la prognosi era riservata.